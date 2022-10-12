В Тюменском районе тушат ландшафтный пожар. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменском районе тушат ландшафтный пожар. Ликвидацией возгорания занимаются 5 человек – работники противопожарной службы и две единицы техники.

– Специалисты авиабазы провели опашку до твердого грунта по всему периметру, чтобы огонь не распространялся дальше. На расстоянии 500 метров от очага пожара установлено 2 мотопомпы для бесперебойной подачи воды, – сообщили в информационном портале правительства региона, добавив, что других ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области нет.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров спасли 5 человек. Всего произошло 90 возгораний. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 33 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.