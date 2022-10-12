В тобольской школе №13 прошла профориентационная игротека "Конструктория Pro". Фото: Предоставлено "КП"

11 октября в тобольской школе № 13 прошла профориентационная игротека «Конструктория Pro». Организаторы предложили ученикам задуматься о выборе своего профессионального пути, основываясь на навыках и умениях, которые есть у ребят и которые им было бы интересно развивать.

Такие игротеки в 2019 – 2022 году прошли во всех районах Тюменской области и охватили более пяти тысяч учащихся 7 – 9 классов.

В селе Борки Тюменского района, Ишиме и Тобольске игротека дополнилась практической лекцией на тему «Актуальность рабочих и инженерных специальностей, их преимуществах, учебных заведениях».

Фото предоставлено "КП".

Лекцию проводила Катерина Семёнова, профориентолог, карьерный консультант, талант-коуч.

– На сегодняшний день 80 процентов россиян не работают по своей специальности, а 50 процентов не любят свою работу. Статистика показывает, что годы учебы были потрачены не на те специальности, которые интересны самим студентам. Как это можно изменить, мы разбирали на лекции. Ведь хочется, чтобы каждый молодой человек выбрал себе специальность по душе, – рассказала Екатерина.

Профориентолог предложила слушателям несколько шагов, которые помогут выбрать то, что действительно нравится и сможет стать работой, которой будет интересно заниматься всю жизнь.

Во-первых, необходимо познакомиться со своими талантами, сильными сторонами и потенциалом. Екатерина на практике показала ребятам, что их потенциал намного больше, чем они думают.

Во-вторых, на основе интересов, талантов, сильных сторон и потенциала выбрать профессию, которая сможет раскрыть тип личности подростка.

В-третьих, изучить профессии через ролики в YouTube, через работные сайты, через свой круг знакомых.

В-четвёртых, изучить вузы или ссузы, посмотреть какой средний бал, какие предметы необходимы для поступления и сконцентрироваться на них. Таким образом, определиться с предметами ОГЭ и ЕГЭ.

Фото предоставлено "КП".

Подробнее остановились на рабочих и инженерных специальностях, ведь тенденции говорят о том, что на данный момент эти направления востребованы и заработная плата по ним растёт. Также это дает возможность не уезжать из родного города, получить специальность и трудоустроиться в комфортной обстановке, с наименьшими затратами.

Есть ли возможность вырасти в данных специальностях? Есть. Если человек выбирает для себя стратегию роста в компании, то он вырастет до руководителя или станет высококлассным экспертом в своём деле и потом будет делиться наработанным опытом с другими.

Катерина показала, какие на сегодняшний день заработные платы получают те или иные специалисты. А также рассказала, где можно учиться, поделилась сайтами для анализа учебных заведений.

– Наша общая задача – родителей, педагогов, профориентологов – даже не дать удочку, а научить ребенка сделать ее самостоятельно. Именно на это были направлены наши профориентационные игротеки и лекции. Чтобы у детей было более четкое понимание как выбрать свой профессиональный путь, который сделает их счастливыми, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».