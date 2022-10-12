Самая качающая или разговорчивая: рассказываем про необычные вышки сотовой связи в регионе

Связь с домом и близкими нефтяники поддерживают благодаря сотовой связи. Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

МегаФон составил список самых необычных базовых станций в Тюменской области и самых экстремальных мест, в которых они находятся.

Многие нефтяники трудятся на месторождениях, расположенных в сотне километров от ближайших городов. Связь с домом и близкими они поддерживают благодаря сотовой сети, не испытывая при этом никаких неудобств: голосовые и видеозвонки, интернет, СМС-сообщения – все функции доступны на высокой скорости.

Установка современного телеком-оборудования, запуск сети 4G также позволяет внедрять цифровые технологии на производстве. Внедрение видеоаналитики, телеучета данных, «интернета вещей» помогает формировать в Тюменской области «умные месторождения».

МегаФон постоянно работает над расширением и улучшением покрытия сети в Тюменской области, инвестируя в развитие инфраструктуры. И нефтяники, и жители региона в целом могут пользоваться самыми современными технологиями. В их числе VoLTE – звонки с мгновенным дозвоном и чистым звуком, во время которых доступен интернет, а также pre-5G – новая опция для ускорения мобильного интернета до 50% и скачивания контента даже при высокой нагрузке на сеть.

Треть телеком-объектов МегаФона в Югре и две трети на Ямале связаны с нефтегазодобычей. Все базовые станции – не безымянные: чаще всего названия им присваиваются по месту расположения, но некоторые вышки получают имена исторических личностей, различных достопримечательностей. Например, «Самая легендарная» базовая станция названа в честь легендарного нефтяника Виктора Ивановича Муравленко. На берегу Ледовитого океана в вахтовом поселке Сабетта установлена «Самая оскароносная» базовая станция – «Выживший». Она названа в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, так как трудится в таких же сложных условиях, в которые попал герой блокбастера.

Узнать, что скрывается в названиях базовых станций, какие из них самые «качающие» и «разговорчивые», и как МегаФон повышает комфорт нефтяников и газовиков в суровых климатических условиях, вы можете в специальном проекте нашего издания.

Иван Горбунов