К занятиям в режиме онлайн готовы! Фото: Предоставлено "КП"

Накануне нового учебного года в детском психоневрологическом лечебно-реабилитационном центре «Надежда» состоялось значимое событие.

Благодаря Российскому детскому фонду у детей, которые длительное время проходят реабилитацию в данном учреждении, появилось 30 новых современных планшетов, а это значит, что вопрос организации непрерывного обучения пациентов школьного возраста, а они по статистике составляют 60 – 70 человек, решен и качество прохождения учебных программ будет обеспечено.

Планшеты вручила председатель Тюменского регионального отделения Детского фонда, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Александровна Шевчик, которая отметила, что наличие планшетов позволит использовать их в том числе и для обучения пациентов по коррекционно-обучающей программе «Я создаю», сделает процесс обучения и воспитания более интересным, современным и эффективным.

Планшеты – это не первый подарок Детского фонда центру «Надежда». В сентябре 2018 года с работой этого учреждения ознакомился председатель Российского детского фонда А.А. Лиханов, по мнению которого, «многолетнее сотрудничество регионального отделения и лечебного учреждения способствовало тому, чтобы санаторий стал поистине эталонным в данной области защиты детства».

По результатам поездки А.А. Лиханова в Тюмень на заседании Президиума Правления РДФ № 4-09-01/18-Ф от 24.09.2018 г. было принято несколько важных для регионального отделения Детского фонда и лечебного учреждения решений, в том числе: принять под патронат Российского детского фонда данное учреждение; направить 100 экземпляров книг для библиотек, 200 экземпляров книг для вручения их детям к Новому году и к дням рождения.

Тюменское региональное отделение Фонда благодарно ООБФ «Российский детский фонд» за оказанную поддержку учреждению и заверяет, что позитивная деятельность регионального отделения, направленная на развитие материально- технической базы центра, будет продолжена и в дальнейшем.