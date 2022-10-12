Тюменских водителей перепугал бегавший по дороге теленок. Фото: скриншот с видео

Тюменских водителей перепугал бегавший по дороге теленок. По всей видимости, животное сбежало от своего хозяина.

«На Московском тракте прошел план-перехват сбежавшего теленка», – так комментируют случившееся местные жители. Ловили беглеца полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени засняли на камеру… розового фламинго! Ожившее «дитя заката» из известной песни Алены Свиридовой спокойно разгуливало по трассе, чем несказанно удивило местных жителей. Теперь неравнодушные горожане разыскивают тех, кто поможет птице.

«Есть в Тюмени зоозащитники? Такая красота ходит по Велижанскому тракту за поселком Березово. Ему очень холодно. Может, кто заберет?» – спрашивают очевидцы.