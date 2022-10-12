Мобилизованных тюменцев освободят от долгов. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованных тюменцев освободят от долгов. Об этом сообщают судебные приставы-исполнители, которые развернули пункт помощь прямо в мобилизационном центре.

– Специалисты помогли призывникам заполнить заявления о приостановке исполнительных производств. Почти триста военнослужащих подали заявления с начала объявления о частичной мобилизации. Все исполнительные производства в их отношении будут приостановлены, – сообщили в ведомстве.

Сейчас в регионе приостановлено более 1 100 исполнительных производств. Сотрудники и дальше будут выезжать на место тренировок тюменцев. Они поясняют, что есть статья 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве», где говорится, что человек, проходящий военную службу по призыву в Вооруженные силы России, может попросить о полной или частичной приостановке исполнительного производства.