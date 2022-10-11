«Страна Девелопмент» получила 6,5 млрд рублей от банка ДОМ.РФ на строительство нового ЖК в Тюмени

Новый жилой комплекс на улице Ирбитской возведет федеральный застройщик «Страна Девелопмент». На строительство ЖК Банк ДОМ.РФ предоставил девелоперу проектное финансирование в размере 6,5 млрд рублей.

ЖК будет построен на участке площадью 8,4 га, реализованном по итогам аукциона ДОМ.РФ на право заключения договора комплексного развития территорий.

Строительство нового комплекса будет реализовано в две очереди общей площадью 102 тыс. кв. м на 1 480 квартир. Работы будут вестись в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным Институтом развития ДОМ.РФ. Сдать первую очередь планируют в 2025 году, вторую – в 2026 году.

Район, где будет возведен ЖК, отличается развитой инфраструктурой: 6 школ, 7 детских садов, торговые центры, до центра города – 3 км.

– Проектное финансирование и применение стандарта КРТ, а также земельные участки, подготовленные под застройку специалистами Института развития, обеспечивают застройщикам комплексный подход, который помогает им запускать проекты любой сложности и масштабов, снижает издержки на старте. Наш проверенный партнер и один из ведущих девелоперов региона «Страна Девелопмент» получает финансирование Банка ДОМ.РФ уже на пятый проект. Совокупный лимит кредитования с учетом нового договора вырос до 85 миллиардов рублей, – сказал директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

По данным портала наш.дом.рф в Тюменской области возводится около 2,7 млн кв. м жилья, из них более 90% – с использованием счетов эскроу.

– Мы активно наращиваем объемы жилищного строительства в Тюменской области. Сейчас на наши проекты приходится более 20 процентов строящегося жилья в регионе. Планируем усилить свое присутствие в области и регулярно пополнять рынок качественным жильем. Рассчитываем на поддержку нашего стратегического и надежного партнера – Банка ДОМ.РФ, – отметил президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.