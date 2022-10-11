В Тюмени открыли горячую линию для семей мобилизованных мужчин. Фото - "Молодая Гвардия | Тюмень" в ВК.

В Тюмени открыли горячую линию для семей мобилизованных мужчин Местные молодогвардейцы окажут людям адресную помощь.

– Будем доставлять продукты из магазина, помогать по хозяйству, ухаживать за пенсионерами, выгуливать домашних животных, помогать детям с учебой и сопровождать их в детсады, школы и спортивные секции, – сообщили в региональном отделе молодежной общественно-политической организации России.

Обратиться с просьбой о помощи можно всем, чьи родственники мобилизованы или ушли добровольцами служить по контракту. Для этого следует позвонить по номеру телефонов +7 (3452) 79-87-43 или +7 (3452) 45-00-17.