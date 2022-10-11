Тюменцы жалуются на переполненный пассажирами маршрут №55. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменцы жалуются на переполненный пассажирами маршрут № 55. Местные жители уверяют, что это каждодневная проблема.

«55 автобус просто полный каждый день! С остановки вошли только человек 10 плюс-минус, остальные стоят. А кому-то на работу и учебу, также есть дети в садик», – пишут горожане в социальных сетях.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что сегодня такая ситуация произошла из-за того, что поломался автобус, и сейчас по факту неудовлетворительной работы проводится проверка. Что же касается в общем маршрута, то в ближайшие дни специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проанализируют утренний пассажиропоток.

– Они дадут фактическую оценку наполняемости автобусов. По результатам анализа в работу маршрута будут внесены соответствующие корректировки расписания в утренний час пик, – отметили в ведомстве.

КСТАТИ

Все сообщения, поступившие в адрес департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, МКУ «Тюменьгортранс», рассматриваются, проводится анализ и принимаются меры. Если у вас есть конкретные примеры, можно сообщить об этом по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный) или оставить сообщение на официальном сайте – htt://www.tgt72.ru. Будет проведена проверка и отработано замечание с перевозчиком.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что маршрут № 80 пользуется большой популярностью у тюменцев: он пролегает от Лесного микрорайона до улицы Южной, захватывая как центральные районы, так и труднодоступные. Горожане могут добраться до поликлиник, рынков, институтов и других общественных мест. Неудивительно, что именно этот маршрут пользуется спросом.

Правда, в последнее время спрос настолько велик, что тюменцы попросту не вмещаются в маршрутку, а если зайти и удалось, едут как «кильки в банке». Свое недовольстве по поводу переполненности маршрута № 80 жители Тюмени высказали в местном паблике.