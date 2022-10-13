На RocketForum в Тюмени подросткам прочтут лекцию «Как делать дела, если ничего не хочется делать?».

Уже в это воскресенье в Тюмени пройдёт мотивационный RocketForum для подростков. Если вам не хватает сил или знаний, чтобы достигать поставленных задач, эксперты форума попробуют дать вам стимул и поделиться знаниями о том, как они справлялись со сложными вопросами в своей жизни. Мероприятие для тюменских ребят будет бесплатным.

Одна из лекций «КАК ДЕЛАТЬ ДЕЛА, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ?» будет от постоянного эксперта форума, подросткового психолога из Санкт-Петербурга Никиты Карпова. Это важный разговор про то, что есть у всех подростков и никто не знает, что с этим делать:

- Почему всё становится лень?

- Где живет и как работает мотивация?

- Куда копать, чтобы лени стало меньше, а результата хотелось больше?

- Как научиться понимать себя, свои желания и управлять своими действиями?

– Больше всего жалоб от родителей в подростковом возрасте связано с тем, что дети ничего не хотят. Все бросили и лежат на диване с телефоном, – рассказывает Никита. – От подростков, кстати, я слышу то же самое, правда, в другой форме: я ничего не хочу; нет сил себя заставить; вроде хочу, но не собраться; не чувствую своих желаний. Как будто пропадает энергия хотеть. Примерно так, кстати и происходит. Это прям этап взросления. Но процесс можно ускорить, помочь себе. Про это и будем говорить на лекции. Как мы устроены с точки зрения мотивации, что нам мешает действовать, а что может помочь.

Своим опытом на тему «КАК НАЙТИ СВОЁ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО? И МОЖЕТ ЛИ ИХ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО?» поделится известная телеведущая и блогерка Кристина Смирнова. Она ответит на вопросы, которые совсем недавно были актуальны и для неё:

- Кем я хочу стать, когда вырасту?

- Какую профессию выбрать?

- А что будет после школы?

- А после университета?

- Может быть, родители правы, надо прислушаться к их мнению?

– Этими вопросами задается каждый подросток. Это нормально, – уверена Кристина. – Даже хорошо. Расскажу, где я нашла ответы.

Организатор мотивационного RocketForum Елена Кашкарова надеется, что выбранные в этом году темы актуальны не только для подростков:

– Мы все, независимо от возраста, иногда сталкиваемся с отсутствием желания двигаться вперед. Несмотря на то, что понимаем, что это откроет для нас новые горизонты, даст прекрасные перспективы и, возможно даже позволит создать дело своей жизни. Так что навыки самомотивации и умение нивелировать свои страхи, пригодятся в течение всей жизни, – поясняет она. – Поэтому записи с форума популярны и у родителей подростков!

Подробнее с программой форума и темами других спикеров можно ознакомиться по ссылке:

https://www.detkityumen.ru/rocket/

Для очного участия в мотивационном RocketForum необходима регистрация.