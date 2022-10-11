Единоросы предложили детям мобилизованных бесплатный отдых в лагерях. Фото - tyumen.er.ru.

Единоросы предложили детям мобилизованных, как и детям из малообеспеченных семей, бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По словам руководителя тюменского исполкома «Единой России» Ольги Швецовой, сейчас важно позаботиться и поддержать семьи, в которых мужчины отправились защищать интересы страны: «Главное – не оставаться в стороне. Мы будем решать все вопросы, стараясь уделить максимальное внимание каждому».

Напомним, что партийцы создали на базе общественной приемной партии консультативный центр и горячую линию по вопросам частичной мобилизации. В приемной партии или в местном отделении «Молодой Гвардии Единой России» смогут получить правовую, информационную или бытовую поддержку семьи всех военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.