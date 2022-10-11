Состоялся отбор наставников для детей-сирот из тюменского Центра «Семья». Фото: Предоставлено "КП"

Сезон – 2022–2023 открыт! В рамках проекта «Наставничество» ЧОУ ДПО «Молодой лидер» начинает свою основную деятельность с детьми-сиротами из регионального центра «Семья», филиал Борки.

Состоялся отбор наставников для детей – набор продлевали три раза. Из большого числа (более 60) претендентов осталось всего девять человек! Это большая ответственность, не все смогли идти дальше. В процессе обучения претенденты вникали в суть и понимали всю серьезность такого решения. Кто-то из них осознал сразу, что не готов, а кто-то только после окончания учебы.

И наконец-то состоялся важнейший этап – «Выбор сердца», на котором дети выбрали своих наставников. Уже состоялись первые встречи в парах, и наставники столкнулись как с радостью, так и с первыми трудностями.

Фото предоставлено "КП".

В рамках проекта участников ждут следующие мероприятия:

• Театральная мастерская «ТеМа» со Светланой Ханжиной. Здесь ребят ждёт знакомство с собой, они смогут научиться быть свободными, владеть своим телом, не стесняться, а также уметь выражать свои чувства.

• Мужской клуб с Марселем Иманбаевым. Мальчиков ждет физическая подготовка и способы выживания на природе (да-да – разведение костра, приготовление пищи и пр.), а также умение выражать свои мужские качества и ценности.

• Девочек ожидает прекрасное время с Инессой Хамидуллиной в программе «Очарование женственности» – это курс о том, как быть истинной леди (и в душе, и в обществе), да и просто прекрасной девушкой!

• В рамках проекта детей и наставников ждет множество конкурсов, совместные мастер-классы, путешествия, встречи с интересными людьми!

И это ещё не все!

Для малышей запущен курс по нейрокоррекции с Анной Кузнецовой. Восемь ребят уже прошли диагностику и приступили к занятиям. Это уже четвертый год, предыдущий показал свою эффективность с занятиями два раза в неделю.

Кроме того, в этом сезоне мы создали уникальный проект «Курс выживания настоящих тинэйджеров» – для подростков, нуждающихся в социальной адаптации.

Детей ждут:

- игровые тренинги;

- рассуждения о жизни;

- просмотр и обсуждение фильмов;

- вкусный кофе-брейк.

Нас ждёт прекрасный год, с новыми знакомствами и открытиями! Все подробности и новости вы сможете узнать в нашей группе ВК https://vk.com/nastavnichestvo72 или на сайте http://www.nastavnik72.ru/news