В Тюмени 12 октября 2022 года погаснут два светофора – на Дамбовской и Тимуровцев. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение произойдет на пересечении улиц Тимуровцев и Павлова, с 12.00 до 17.00 – на пересечении улиц Дамбовской и Лесопарковой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.