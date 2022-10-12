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Общество12 октября 2022 4:20

В Тюмени 12 октября 2022 года погаснут два светофора – на Дамбовской и Тимуровцев

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Евгений Значковский
В Тюмени 12 октября 2022 года погаснут два светофора – на Дамбовской и Тимуровцев.

В Тюмени 12 октября 2022 года погаснут два светофора – на Дамбовской и Тимуровцев.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение произойдет на пересечении улиц Тимуровцев и Павлова, с 12.00 до 17.00 – на пересечении улиц Дамбовской и Лесопарковой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.