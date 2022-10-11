В Тюменской области подрались мужчина со шваброй и женщина с ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовском районе на три года осудили 55-летнюю Валентину К., которая напала на мужчину с ножом и сильно его ранила. Инцидент произошел 2 июня 2022 года.

В этот день женщина пришла к знакомому, чтобы попросить денег в долг. В это время у него находился другой мужчина, который предложил остаться и выпить с ними. После попойки она вместе с новым другом ушла к себе домой, где они продолжили куролесить. Однако пьянка пошла по незапланированному сценарию: они поссорились, хозяйка квартиры стала бить ножом товарища.

– На суде женщина рассказала, что тот просил ее раздеться, стал бить руками и шваброй, а она просто защищалась. Мужчина заявил, что ничего он от нее не требовал, а шваброй по голове ударил, чтобы отобрать нож, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На суде показания Валентины сочли недостоверными, она оклеветала знакомого, чтобы уйти от ответственности. В итоге ей дали три года исправительной колонии общего режима.