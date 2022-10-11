В Тюменской области мобилизовали известного спортсмена. Фото: Russian Cagefighting Championship.

В Тюменской области мобилизовали известного спортсмена – многократного чемпиона по спортивной борьбе 22-летнего Равиля Коробова. В настоящее время мужчина проходит подготовку.

– Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает, помогает и переживает за меня. Я это очень сильно ценю, меня это мотивирует, – отметил Равиль.

Записанное спортсменом видео опубликовал у себя на странице в социальных сетях мэр Тобольска Максим Афанасьев, передает «Мегатюмень».

СПРАВКА «КП»

Равиль Коробов начал профессиональную карьеру в 2017 году. Тогда он завоевал золото на международных соревнованиях по панкратиону в Италии, став чемпионом Европы.

С 2019 года мужчина участвовал в нескольких промоушенах, выступая в полулегком весе. Всего провел девять боев, во всех победил.