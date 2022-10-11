В Тюмени 11 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 374 человека, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 октября 2022 года увеличилось на 374, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 243 836 человек.

По состоянию на 11 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 506 человек, увеличившись в сравнении с предшествующими сутками на 246,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 78 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 5 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 31 509 человек, или на 27% больше в сравнении с 10 октября 2022 года. Выявлено 13 970 новых случаев. Умерли за сутки 109 человек.