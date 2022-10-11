В Тюменской области осудили мужчину, стрелявшего по банкам из отцовского ружья. Фото: Ольга Крыльцова

В Абатском районе 32-летнего молодого человека осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов, а до этого его признавали виновным в угрозе убийством. В итоге ему дали 6 лет 3 месяца лишения свободы условно, оштрафовали на 103 000 рублей и на 3 месяца 16 дней лишили водительских прав.

Оказалось, что после отца в доме осталось старое незарегистрированное, собранное из различных частей охотничье ружье «ИЖ» и 40 гильз. Сын сам заряжал патроны и вместе с сожительницей выходил в лес пострелять по банкам.

– В 2017 году он купил у друга две банки пороха и зарядил пять патронов, которые до следующей стрельбы по банкам вместе с порохом хранил в сенях дома, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мать осужденного принесла участковому ружье, патроны и порох. Она опасалась, что родственник может натворить бед. По фактам незаконного хранения оружия и изготовления боеприпасов было возбуждено уголовное дело.