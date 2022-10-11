В подъезде дома на улице Тульской в Тюмени женщина убила знакомого. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, которая ранила друга ножом. Мужчина скончался.

Трагедия произошла накануне, 10 октября, около пяти часов дня. В это время в одной из квартир дома на улице Тульской выпивали 44-летняя горожанка и ее 39-летний знакомый. Посиделки переросли в ссору.

– Они вышли в подъезд, где женщина ударила товарища ножом в грудь. На место происшествия прибыли медики, но они не смогли помочь пострадавшему, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 17 июня 2022 года в частном доме на улице Менделеева в Тобольске женщина во время ссоры убила 57-летнего мужа топором. После этого она спустила тело убитого в погреб и засыпала его землей. Об исчезновении брата 20 июня сообщила сестра убитого.