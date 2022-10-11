Жителю Уфы, который приехал погостить к другу в Тобольск, сломали челюсть. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска от медика поступила информация, что к ним с переломом нижней челюсти обратился 30-летний уроженец Уфы. А еще он заметил ссадины на лице его товарища.

Потерпевший приехал в духовную столицу Сибири в гости к другу. Вечером они сидели в кафе, а домой отправились на такси. Незнакомец попросил его подвезти. Приехав по адресу, таксист спросил, кто оплатит поездку. Уфимец заявил, что уже перевел сумму, но водитель ответил, что на его счет не приходили деньги.

– Незнакомец решил заступиться за таксиста и стал ругать друзей. Между мужчинами завязался конфликт. Тоболяк ударил пострадавшего и его приятеля кулаком по лицу, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Оперативники установили личность подозреваемого лица. Ранее судимый 40-летний тоболяк задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.