Апелляция не помогла тюменскому полицейскому-взяточнику выйти из СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени начальник дежурного отделения полка ДПС Максим Бирюков с помощью адвоката пытался обжаловать свое заключение под стражу. Однако апелляционная инстанция областного суда осталась непреклонной – она оставила под стражей полицейского, которого обвиняют в получении взятки.

– 40-летний Бирюков пробудет в СИЗО до 16 ноября 2022 года. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере по фактам, связанным с деятельностью штрафстоянок областной столицы, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что с января по март 2022 года Бирюков получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности. Он обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафстоянку автомобилей. Это нужно было предпринимателю для получения высокого дохода, так как граждане оплачивали эти услуги.