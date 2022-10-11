В Тюмени завершена реконструкция насосной станции на Мельникайте – Дружбы. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени завершена реконструкция насосной станции на Мельникайте – Дружбы. Это очень важный объект городской системы канализации – станция отводит сточные воды со всей заречной части областного центра.

Специалисты отремонтировали само здание, не забыв укрепить его. Кроме того, заменено все насосное оборудование, подводящие и отводящие коллекторы, а также запорная арматура. Для удержания крупного мусора, который приходит с потоком сточных вод, установили сороудерживающие решетки.

– Здесь установили современную систему вентиляции и очистки воздуха. Она должна решить проблему распространения неприятных запахов, – сообщил главный инженер компании «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

В результате установки пяти современных насосов мощность станции увеличилась с 2,2 до 3,5 тысячи кубометров сточных вод в час. При этом энергопотребление снизилось на 18%. Отметим, что реконструкция НСВ продолжалось около года.