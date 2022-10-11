В Тюмени осудили мужчину, который вместо грибов в лесу нашел наркотики. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили мужчину, который вместо грибов в лесу нашел наркотики. Горе-грибнику назначили наказание в виде лишения свободы на три года условно.

1 августа 2022 года житель областной столицы с другом решили поживиться грибами и поехали в лес. В лесу осужденный увидел около машины дикорастущее растение, из которого делают наркотики, нарвал верхушки и положил в пакет.

– Сев в автомобиль к товарищу, он положил пакет под переднее сиденье. На обратном пути их машину остановили полицейские, которые и изъяли наркотическое вещество, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В судебном заседании подсудимый вину признал и отказался от дачи показаний. Соседи нормально о нем отзываются, ранее он не был судим, его никогда не штрафовали, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит. Кроме того, воспитывает двух маленьких детей и одного несовершеннолетнего. Поэтому суд решил наказать горожанина условно.