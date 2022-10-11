В Тюмени наказали парня, который всячески уклонялся от призыва в армию. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени наказали 22-летнего парня, который всячески уклонялся от призыва в армию. В суде обратили внимание на общественную опасность и личность мужчины и оштрафовали его на 50 тысяч рублей.

– С июня 2018 года по апрель 2022-го М. умышленно уклонялся от призыва на военную службу – он отказывался получать повестки для прибытия на призывную медкомиссию, не являлся по повесткам военного комиссариата, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Он просил прекратить уголовное дело из-за того что осознал вину, но суд этого делать не стал. Кстати, по месту жительства тюменец характеризуется хорошо, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.