Из магазина в Тюмени мужчина украл новую куртку и продал ее прохожему. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени с заявлением о краже обратился представитель магазина одежды. Он сообщил, что из торгового зала пропала куртка за три тысячи рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний житель областной столицы. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что специально выбрал место в магазине, которое плохо просматривается, срезал ножницами антикражные бирки и убрал куртку в рюкзак.

– Похищенное позже он продал на улице случайному прохожему, а деньги потратил на личные нужды, – дополнили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.