В Тобольске школьник получил травму позвоночника на физкультуре, из-за чего не мог сидеть два месяца Фото: Татьяна Коркина

Проверку по обращению жительницы Тобольска с просьбой защитить права её несовершеннолетнего сына, который получил травму на физкультуре, провела Тобольская прокуратура. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, ЧП произошло ещё в апреле 2022 года.

В тот день учитель ушел за журналом, а в это время четвероклассники подрались прямо на уроке. Во время конфликта один из мальчиков упал и получил закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Этот диагноз ребенку поставили в тобольской областной больнице № 3. Из-за травмы позвоночника мальчику пришлось лежать первые две недели, а сидеть он смог только спустя два месяца.

По результатам проверки, которую провели полицейские, второго участника освободили от уголовной ответственности в связи с малолетним возрастом. А вот учителю физкультуры руководство школы сделало замечание.

С родителей виновного ребенка взыскали компенсацию морального вреда и расходы на лечение – 91,2 тысячи рублей, со школы – 212,8 тысячи рублей.