В Тюмени годовалая девочка перевернула на себя стакан с кипятком, смахнув его с края стола Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени годовалая девочка получила ожоги живота, бедра и голени, уронив на себя стакан с кипятком с края стола. ЧП произошло накануне, 9 октября 2022 года, в связи с чем малышке понадобилась скорая помощь.

Родители ребенка сразу же начали оказывать ей первую помощь и звонить на станцию скорой помощи по номеру 103. Мама с папой приложили к ожогам смоченную в прохладной воде ткань, что помогло избежать тяжких последствий – болевого шока и увеличения глубины и площади ожога.

По словам фельдшера станции скорой медицинской помощи Людмилы Прокопенко, самое первое, к чему можно прибегнуть, – охладить ожог водой. Это можно сделать, подставив обожженное место под струю воды или поместив в емкость с водой.

– При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс: намочите ткань в прохладной воде и полностью закройте обожженный участок, с захватом здоровых тканей не менее 5 сантиметров. По мере нагревания ткань не снимайте, а чтобы заново смочить, лейте воду прямо сверху, – отметила Людмила Прокопенко.