Rocket Forum знает, с чего начинается успех и где подросткам искать любимое дело

Фото: предоставлено КП

Уже в это воскресенье, 16.10.2022 года, в 11.00 (по тюменскому времени) пройдет БЕСПЛАТНЫЙ мотивационный форум на ютуб-канале detkityumen72 для подростков от 13 до 18 лет.

Переходи по ссылке и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить событие, если хочешь узнать ответы на вопросы:

- Что делать, если взгляды и мечты ребенка не совпадают с желаниями родителя?

- В каком случае лучше прислушаться к голосу сердца, а в каком к голосу старшего поколения?

- Может ли профессия, которая передается в семье по наследству, приносить удовольствие и делать счастливым?

«Родители играют важную роль в профессиональном самоопределении подростков. На форуме у нас будет возможность рассмотреть два противоположных варианта развития событий: когда выбор не совпадает с мнением родителей и когда выбор встраивается в профессиональную династию», – пишет организатор форума и руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Фото: предоставлено КП

Представлять интересы родителей будет инженер-технолог пищевой промышленности Софья Зубарева с программой «ДИНАСТИЯ. МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ». Расскажет, как учиться и работать не в ущерб себе, как преодолеть страх неудачи и найти своё место в жизни.

На защиту подростков встанет режиссер, педагог и шоумен Михаил Гончаров с программой «КАК УЙТИ ИЗ IT И ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ, КОТОРУЮ НЕ ОДОБРЯТ РОДИТЕЛИ». Поделится историей о своем профессиональном пути: какие ошибки совершал, кто помогал, кто мешал и как всё-таки стал успешным в своей сфере.

А тех, кто хочет получить максимум, Rocket Forum приглашает принять участие в форуме очно. Скорее регистрируйся по ссылке, места ограничены!