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Общество10 октября 2022 15:05

Магазины косметики Sephora открылись в Тюмени под новым-старым названием «Иль де Ботэ»

Магазины были закрыты 7 месяцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Магазины косметики Sephora открылись в Тюмени под новым-старым названием «Иль де Боте». Фото: Наталья Пащенко

Магазины косметики Sephora открылись в Тюмени под новым-старым названием «Иль де Боте». Фото: Наталья Пащенко

С 10 октября в Тюмени магазины международной сети Sephora открылись под старым названием «Иль де Ботэ», которое магазины носили до 2020 года. Магазины открылись после семи месяцев простоя из-за начала спецоперации на Украине.

Сначала магазин открылся в ТРЦ «Кристалл», а с обеда двери магазина распахнулись в ТРЦ «Гудвин» и ТРЦ «Галерея «Вояж».

Напомним, сеть магазинов Sephora закрылась 8 марта 2022 года.