Магазины косметики Sephora открылись в Тюмени под новым-старым названием «Иль де Ботэ»

Магазины косметики Sephora открылись в Тюмени под новым-старым названием «Иль де Боте». Фото: Наталья Пащенко

С 10 октября в Тюмени магазины международной сети Sephora открылись под старым названием «Иль де Ботэ», которое магазины носили до 2020 года. Магазины открылись после семи месяцев простоя из-за начала спецоперации на Украине.

Сначала магазин открылся в ТРЦ «Кристалл», а с обеда двери магазина распахнулись в ТРЦ «Гудвин» и ТРЦ «Галерея «Вояж».

Напомним, сеть магазинов Sephora закрылась 8 марта 2022 года.