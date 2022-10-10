Правительство Тюменской области закупит противопожарную технику на 27,5 миллиона рублей

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Правительство Тюменской области намерено закупить для противопожарной службы региона технику на 27,5 миллиона рублей. Речь идет о десяти тракторах типа «Беларус» и 57 дисковых боронах. Заявки по обеим закупкам принимаются до 13 октября, сообщает «РБК Тюмень»

– В соответствии с проведенным анализом прошедшего противопожарного сезона на территории Тюменской области установлено, что большую опасность вызывают ландшафтные пожары. С целью защиты населенных пунктов, а также для эффективного тушения огня необходимо проводить дополнительную опашку и применять пожарно-техническое вооружение, – озвучили цель закупки в противопожарной службе.

Также планируется закупать плуги, дисковые бороны, отвалы к трактору, мотопомпы и ранцевые огнетушители. Часть из них поставят в муниципалитеты.

Напоминаем, что противопожарная служба Тюменской области была создана летом 2021 года после сильных природных пожаров. Тогда на борьбу с ними потратили почти полмиллиарда рублей.