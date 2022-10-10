Молодой тюменец рискует угодить в колонию за пристрастие к наркотикам

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В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении молодого человека 2004 года рождения, у которого нашли наркотики. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, задержали парня в районе улицы Станционной сотрудники патрульно-постовой службы. При этом юноша сильно нервничал и не смог объяснить, что делает в этой части города.

– В ходе беседы, немного успокоившись, молодой человек признался, что приехал забрать закладку с наркотиком, который заказал через мессенджер. При осмотре правоохранители нашли в личных вещах парня полимерный сверток с порошкообразным веществом, впоследствии оказавшимся мефедроном массой почти один грамм, – уточнили в ведомстве.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За свой проступок тюменец может отправиться в колонию на три года.