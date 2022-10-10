Мобилизованным тюменцам передали икону Божией Матери Изборской

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова передала тюменским военнослужащим икону Божией Матери Изборской. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

– Эта икона была со мной во время поездки в Краснодон и Краснодонский район ЛНР, над которыми шефствует Тюменская область. Пусть Пресвятая Богородица хранит вас. Мы вами гордимся и верим, что вы вернетесь с победой! – обратилась к воинам-сибирякам народная избранница.

Боевым опытом с мобилизованными поделились ветераны Афганистана: руководитель областного отделения «Боевое братство» и полковник в отставке Валентин Глушко, председатель организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов и председатель Союза десантников Григорий Григорьев.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, льготы предоставятся всем частникам СВО – и добровольцам, и мобилизованным.

– Мы добьемся, чтобы закон исполнялся безукоризненно, – подчеркнул он.