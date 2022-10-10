Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин передал мобилизованным землякам теплые вещи и медикаменты

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин передал мобилизованным землякам и добровольцам, проходящим боевое слаживание в Тюмени, медикаменты и теплые вещи, приобретенные ямальскими депутатами и сотрудниками аппарата.

Бойцы получили 206 комплектов термобелья, более 500 пар термоносков, 203 вязаные теплые шапки, 12 газовых горелок, 300 блоков сигарет, более 100 килограммов конфет, печенье, а также медикаменты для аптечки.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

– Все вещи, которые мы привезли и передали командирам подразделений, нужны и на поле боя, и в быту. Если что-то еще понадобится, мы сделаем всё необходимое для их поддержки. Наши бойцы и их семьи должны знать, что призывники будут обеспечены всем необходимым, – сказал Сергей Ямкин.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Также он совместно с депутатом Эдуард Яунгадом поинтересовались, как проходит обучение военному делу и в каких условиях живут солдаты. Командиры подразделений рассказали, что знания передают военные специалисты самого высокого уровня, получившие боевой опыт в горячих точках. Инструкторы делают всё, чтобы ребята получили нужные навыки по разным специальностям с учетом накопленного за время спецоперации опыта.

Несмотря на то что многое уже знакомо мобилизованным (все они служили в армии), наука дается нелегко, требуя больших физических и моральных затрат. Ежедневно солдаты проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовки.

– Бойцы вспоминают всё, что уже знали, и получают новые навыки. Во время боевых действий появляются новые тактики ведения боя, знать которые просто необходимо. Мы все здесь понимаем, что нужны Родине, а она – нам, – рассказал один из командиров.