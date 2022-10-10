В Тюмени 10 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 386 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 октября 2022 года увеличилось на 386. Всего с начала пандемии ковид подхватили 243 462 человека.

По состоянию на 10 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 724 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 24 819 человек, это на 13,8% меньше в сравнении с 9 октября 2022 года. Выявлен 15 661 новый случай. Умерли за сутки 96 человек.