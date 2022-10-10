Жительница Ишима украла детские вещи, которые не могла купить из-за нехватки денег. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило сообщение о краже одежды из сетевого магазина. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемую – 35-летнюю местную жительницу, которая признала свою вину.

Женщина заявила, что решилась пойти на тёмное дело из-за финансовых трудностей. Оказавшись в магазине, она выбрала товар, прошла в примерочную, где сняла магнитные бирки. После этого ишимка скрылась, сложив похищенные детские вещи в сумку. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

– Через несколько дней по подозрению в аналогичном преступлении, совершенном в той же торговой точке, задержана другая 39-летняя горожанка. Свою вину она признала. В данном случае сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет. В настоящее время обеим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.