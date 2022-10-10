Подростка из Ишима, пропавшего 4 октября, нашли в Омске с другом. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме найден подросток Никита Б., пропавший 4 октября. В настоящее время парень находится у себя дома.

Как оказалось, вместе с ним исчез его друг. Он тоже найден, с ним всё хорошо.

– Местонахождение подростка установлено в городе Омске вместе с его 16-летним знакомым, сообщение о безвестном исчезновении которого ранее также поступило в следственные органы, – прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

Напомним, что по факту пропажи несовершеннолетнего сотрудники ведомства организовывали доследственную проверку. Они опрашивали родственников, друзей и знакомых парня. К счастью, эта история пропажи закончилась благополучно.