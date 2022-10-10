В Ишиме на колесе обозрения друг за друга зацепились кабинки. Фото: Скриншот с видео

На колесе обозрения в Ишиме друг за друга зацепились кабинки. К счастью, людей там не было, да и быть не могло. Почему – ниже. Кажется, к другим фобиям у местных жителей добавится еще одна…

Как рассказывают очевидцы, женщина-оператор аттракциона доверила какому-то мужчине, чтобы он присмотрел за колесом. Этот самый человек не закрыл дверь кабинки, поэтому и произошло такое ЧП. Соответствующее видео можно посмотреть здесь.

«Единственный аттракцион, на котором можно было вместе с детьми прокатиться, с хорошим видом. На который теперь точно большая часть города даже после ремонта побоится сесть»; «Это не колесо обозрения, это 5 минут страха. Я о нем писала еще года три назад, когда имела неосторожность на нём прокатиться. Когда колесо начало подниматься вверх и надсадно скрипеть, то я всем богам начала молиться, лишь бы доехать. Я помню, что получила не удовольствие от того, какие виды открывает это колесо, а шок, страх, и стресс», – так комментируют инцидент местные жители.

Ну а для других это вовсе не является инцидентом: «В детстве в Тюмени на колесе были кабинки без стекол, просто сиденья, если кто помнит. Мы с отцом специально на них раскачивались на высоте».