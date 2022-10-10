Спасатели спустя 2 дня вернули домой тоболячку, пропавшую на болоте. Фото - ТОСЭР.

В Тюменской области спасатели нашли 56-летнюю жительницу Тобольского района, которая пропала 7 октября. Женщина ушла на болото по ягоды, а когда не возвратилась в тот же день, ее родственники забили тревогу.

– Поисково-спасательные работы проводились в Ушаровском сельском поселении. Чтобы найти заблудившуюся, пришлось поднимать в небо беспилотные летательные аппараты, – сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

К счастью, женщину удалось найти. Она развела огонь, чтобы согреться. Поиски немного затруднились тем, что заблудившаяся была одета в камуфляж и практически сливалась с окружающей природой. В настоящее время тоболячка находится у себя дома.