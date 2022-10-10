Тюменец напал с шампуром на женщину-охранника, приревновав ее к другому мужчине. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетском районе мужчина угрожал женщине убийством. Это бы ее сожитель, сотрудник полиции задержал подозреваемого.

Как стало известно участковому, конфликт между мужчиной и женщиной случился из-за ревности. Женщина-охранник находилась на ночной смене. Ей позвонил сожитель, которому при разговоре показалось, что на работе она не одна. Приревновав свою вторую половину, пьяный 35-летний мужчина взял с собой шампур и пошел к ней.

– Он стал угрожать сожительнице убийством, демонстрируя острый предмет. После выяснения отношений женщине удалось успокоить мужчину и отправить домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого безработного жителя села Станичное отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.