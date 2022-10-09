Житель Тобольска дважды вонзил нож в спину друга, заподозрив его в краже оборудования из гаража Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске завершено расследование уголовного дела против 25 -летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, ему может грозить срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без него).

Преступление произошло вечером 25 апреля 2022 года в Тобольском районе. В тот день обвиняемый поругался с 24-летним потерпевшим. Как позже рассказал сам мужчина, он заподозрил знакомого в краже майнингового оборудования из гаража. Словесная перепалка переросла в драку, и тогда злоумышленник схватил нож и два раза пырнул ножом недруга в спину. От полученных ран 24-летний парень умер на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.

О том, что потерпевший не ночевал дома и не отвечал на звонки, в полицию сообщили родственники парня.

Сейчас обвиняемый сидит в СИЗО и ждет обвинительного заключения суда.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени женщина из ревности вонзила нож в спину любимого.