Губернатор Александр Моор побывал на полигоне, где идет огневая подготовка у мобилизованных тюменцев

Учения на полигоне Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на полигоне, где мобилизованные солдаты в усиленном режиме проходят практические занятия по огневой подготовке и тактической медицине. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Александр Моор, мэр Тюмени Руслан Кухарок, замгубернатора Павел Белявский и Сергей Шустов Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

По его словам, для проведения занятий дополнительно привлекли специалистов из недавно созданного инструкторского отдела областного патриотического центра «Аванпост», ведь «каждый час подготовки бойцов на вес золота».

Место ночлега мобилизованных Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

- Военные дают хорошую оценку работе наших инструкторов. Проверили как живут бойцы в казармах. В помещениях тепло, порядок. Все переодеты в военную форму в соответствии с погодой, - написал Александр Моор.

Мобилизованные парни рассказали Моору о том, что всего хватает, а отношения внутри коллектива хорошие.

- Настрой у парней боевой, - подчеркнул губернатор.

Спортзал Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор выступил со срочным сообщением по поводу частичной мобилизации и рассказал, что нужно делать, если вам пришла повестка из военкомата.