В Тюмени на Домостроителей остановили юного Ромео, везшего «Джульетту» до дома без водительских прав

Фото: скриншот с видео Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице Домостроителей остановили 17-летнего водителя без водительских прав, который вез девушку домой. Но галантному подростку не судьба была довезти её прямо до подъезда, потому что его остановили сотрудники ГИБДД.

Машину тут же эвакуировали, а подростка отстранили от участия в дорожном движении. Полицейские выписали ему административный штраф за езду без водительских прав.

Ранее мы сообщали о том, что в тюменском поселке за рулем автомобиля поймали пьяного подростка без прав. Он ехал к девушке.