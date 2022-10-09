В Тюменской области почти год по фотороботу ищут отморозка, который чуть не изнасиловал девушку в подъезде на Амурской

Фоторобот подозреваемого мужчины Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на действия сексуального характера, которое совершил неизвестный мужчина против 20-летней тюменки.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 4 декабря 2021 года около 19 часов в подъезде дома по ул. Амурской неизвестный напал на девушку и попытался ее изнасиловать. К счастью, довести преступление до конца он не смог. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут преступника по фотороботу, составленному в полиции.

На вид мужчине 20-25 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, с большим носом. Был одет в зимнюю двухцветную «дутую» куртку (воротник, рукава и туловище до груди – черного цвета, нижняя часть – белого), темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, светлую вязаную шапку и в светлую обувь.

Куртка, в которую был одет мужчина Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, изображенном на фотороботе, просьба сообщить по телефонам:

- следственный отдел по Калининскому округу 8 (3452) 64-78-27,

- тел. круглосуточной оперативной связи 8-904-491-43-25

- дежурная часть ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени 8 (3452) 29-11-29, 29-11-20.

Конфиденциальность гарантируется.