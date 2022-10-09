Под Тюменью мужик накидался пива и поехал с другом в соседнее село на «дискотеку» Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

32-летний житель Абатского района попался на глаза сотрудникам ДПС в пьяном виде на автодороге Ленинка – Банникова. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, после распития пива на «Оке» поехал в соседнее село, чтобы не было скучно. Показания алкотестера у водителя составили 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. А вот водительских прав у него нет.

В Ишиме на Малой Садовой 35-летняя жительница тоже сидела пьяной за рулем своего «Ниссана». Показания алкотестера составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам женщины, вечером она пила пиво, а утром поехала на работу.

Всего в Тюменской области за сутки задержали 24 водителя, ещё 11 – сегодня ночью.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на Федюнинского пьяная мамаша, возвращавшаяся из гостей с сыновьями, протаранила ограждение.