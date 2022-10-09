Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 4:32

В Тюмени на Федюнинского пьяная мамаша, возвращавшаяся из гостей с сыновьями, протаранила ограждение

Дети получили ушибы лица
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Дети получили ушибы лица

Дети получили ушибы лица

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сегодня, 9 октября, около двух часов ночи автомобиль «Датсун» въехал в ограждение на улице Федюнинского. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулем находилась пьяная 43-летняя женщина с двумя 10-летними сыновьями. Все они возвращались из гостей.

Машина разбита в хлам

Машина разбита в хлам

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Показатель алкотестера составил 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Из-за наезда на ограждение её дети получили ушибы лица. По предварительным данным, автомобиль она взяла в аренду, пока её машина находится в ремонте. Уезжая из гостей, женщина вызвала такси, но водитель её не дождался и уехал, поэтому она сама решила сесть за руль с детьми.

Авария на Федюнинского

Авария на Федюнинского

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменка, выпившая вино после ссоры с мужем, попалась пьяной за рулем.