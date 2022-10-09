В Тюмени автобус №9 сообщением «Центральный рынок – с/о Лесник» сменит маршрут Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 17 октября 2022 изменится расписание автобуса №9, который идет по маршруту «Центральный рынок – с/о Лесник». Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание автобуса можно посмотреть в разделе «Расписание» на сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», на остановках и по телефону: 8-800-250-0722.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в 2022 году сразу пять тюменских автобусов сменили схемы маршрутов.