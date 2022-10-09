Тюменцам напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

При движении вне городов, в селах и при отсутствии тротуаров тюменцам необходимо использовать световозвращатели, напоминают сотрудники ГИБДД. Это такие жилеты со светящимися полосками, которые водитель может заметить издали в темное время суток. Кроме того, их нужно одевать и школьникам, которые идут из дома в школу и обратно. Например, в 2022 году ребятам вручили более 35 тысяч светящихся подвесок, которые купили на деньги госпрограммы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения».

Детям стоит надевать одежду со вшитыми световозвращающими элементами. Тогда ребенка будет видно в темноте, да и сам он не забудет и не потеряет светящийся аксессуар.

Инфографика. Фото: ГИБДД

ЦИФРЫ

В 2022 году в Тюменской области произошло 394 наезда на пешеходов, причем каждое пятое ДТП случалось в сумерки. В них погибли 9 человек, ранены 78, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В прошлом году ГИБДД тоже напоминало тюменцам о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.