Тюменцы могут отправить посылку по номеру телефона получателя, но есть несколько «но». Фото: Почта России

Благодаря развитию цифровых технологий и усовершенствования действующих механизмов процесс отправки посылок в Тюменской области и России в целом стал значительно удобнее. К примеру, теперь можно отправить посылку по номеру телефона получателя. Правда, для этого нужно установить приложение «Почты России» на телефон, подключить услугу приема посылки по номеру телефона, оформить «простую электронную подпись» (ПЭП) на сайте Почты или в том же приложении.

Как рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области, если получатель подключил функцию «Отправка по номеру телефона», отправителю при оформлении посылки нужно указать номер телефона получателя в формате +7 хххххххххх на сайте или выбрать его из телефонной книги в мобильном приложении Почты.

- При оформлении такой посылки отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Другие персональные данные (фамилия и адрес) не отображаются. Это бесплатный сервис: отправитель оплачивает только стоимость посылки, - пишет издание «Мегатюмень».

Посылка придет в отделение, к которому относится адрес, указанный в профиле получателя. Ему автоматом в приложении добавляется отправление, поэтому получатель без труда может отследить этапы перемещения, а потом быстро забрать посылку по штрих-коду на почте.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как отправить посылку на почте в Тюменской области быстро и без посещения отделения.