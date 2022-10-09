Тюменьстат назвал среднюю зарплату в Тюменской области за семь месяцев 2022 года Фото: Татьяна Коркина

Среднемесячная номинальная зарплата в Тюменской области в январе-июле 2022 года составила 59 тысяч 240 рублей, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такие данные приводит Росстат, оценив уровень зарплат в регионах России и динамику за год.

В июле зарплата составила 64 тысячи 176 рублей (прирост 12,5%). Уровень зарплат у нас – на третьем месте в УрФО. На первом месте – Ямал (средняя зарплата 132 тысячи 162 рубля), на втором – Югра (94 тысячи 638 рублей). В Свердловской области зарабатывают в среднем 52,8 тысяч рублей, в Челябинской – 48,2 тысячи рублей, в Курганской – 38,3 тысячи рублей.

Ранее «Тюменьстат» перечислил продукты питания и товары, которые подорожали за год больше всего.