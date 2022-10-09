Тетушка Сова торжественно открыла новую детскую площадку в селе Червишево Тюменского района

Фото: https://rec.admtyumen.ru/

Новую детскую площадку открыли в селе Червишево Тюменского района при поддержке местных предпринимателей и депутата областной Думы Оксаны Величко. Находится она во дворе дома по улице Магистральная, 6, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района. Деньги на закупку необходимых материалов и оплату работы монтажников выделила Оксана Величко, а планировкой объекта, завозом песка и установкой скамеек занимались ООО «Вертикаль» и ИП Воронова.

Строительство площадки началось летом 2021 года и завершилось точно в срок. На торжественном открытии для ребят со всего села выступил местный танцевальный коллектив, а Тетушка Сова рассказала о правилах безопасности на площадке.

- Очень важно создавать все условия для детей, чтобы с малых лет они учились общаться, дружить и любить свою малую родину, - отметила Оксана Величко.

По словам жителя Червишево, предпринимателя Алексея Воронова, поучаствовать в реализации проекта он согласился после предложения главы села.

- Я считаю, что важно и нужно вкладываться в развитие и благоустройство места, где ты живёшь. Тем более это всё для детей, - отметил предприниматель.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в тюменском микрорайоне Казарово благодаря инициативе жителей появилась большая детская площадка.