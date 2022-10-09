В Тюменской области 120 педагогов обучат основам инклюзивной коммуникации Фото: Татьяна Коркина

Каждую неделю, по понедельникам и вторникам, в муниципалитетах Тюменской области проходят мероприятия в рамках проекта «Инклюзивный сервисный центр «Доступ». Занятия, в которых участвуют 120 преподавателей, уже посетили Ялуторовск, на очереди Уват, Голышманово и Ишим. По словам руководителя социально направленной организации людей с ограниченными возможностями «Вдохновение» Тимура Нигматуллина, проект завершится в Тюмени, где эксперты обучат преподавателей основам инклюзивной коммуникации.

Занятия проходят и очно, и онлайн. Спикерами становятся эксперты из Москвы, Нижнего Тагила и Челябинска, связанные с инклюзивным образованием.

- После обучения педагоги проведут со школьниками «Уроки инклюзивного чтения», используя наши технологии. Уверен, что благодаря этому инклюзивное образование в учебных учреждениях будет эффективнее и быстрее развиваться. Наша главная цель в том, чтобы школы были готовы принимать ребят с инвалидностью, - цитирует Тимура издание t-l.ru.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2022 года на реализацию проекта выделили 499 тыс. 95 рублей. Деньги идут на привлечение специалистов, оплату их услуг, проезда и создание полиграфии.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени придумали фотопроект о внимательном отношении к родным и близким.